Леонардо Бонуччи извинился за удаление в полуфинале Лиги наций с Испанией

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи принёс болельщикам извинения за удаление в полуфинальном матче Лиги наций с национальной командой Испании (1:2).



«Я разозлен даже больше, чем вы — и в первую очередь из-за себя. Я прошу прощения за это. Но эта сборная Италии поднимается и будет еще сильнее», — написал Бонуччи в своём «инстаграме».



6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходил полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.



Напомним, сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд. На этом отрезке команда Роберто Манчини одержала 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах. Предыдущее поражение итальянцы потерпели в матче со сборной Португалии. Оно датировано 10 сентября 2018 года, когда португальцы обыграли Италию в Лиге наций со счётом 1:0.

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