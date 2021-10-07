КДК не стал дополнительно наказывать Азмуна. Игрок сможет сыграть со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал дополнительно наказывать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за прямое удаление в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2). Таким образом, форвард сможет сыграть со «Спартаком».



«Зенит» обращался в ЭСК по отмене красной карточки. На основании ЭСК КДК не отменил красную карточку, но принял решение не применять к Азмуну дополнительной дисквалификации, кроме автоматической. Это одна игра. Случай с Гильерме – совершенно другой. КДК рассмотрел все аспекты данного нарушения: скриншоты, видеоматериалы. Мы ознакомились с объяснениями Азмуна по данному вопросу. С учётом исследования доказательств, видеоматериалов КДК пришёл к выводу — данное нарушение не требует после себя дополнительной дисквалификации. Мы никогда не сравниваем те или иные нарушения, потому что их масса. Азмун прислал объяснение через ФК «Зенит», он сейчас находится на сборах со сборной», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Форвард грубо сфолил против вратаря соперника и был удалён с поля. Арбитр Павел Шадыханов принял такое решение после просмотра системы VAR. Из-за дисквалификации нападающий пропустит встречу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».