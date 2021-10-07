Далер Кузяев: на вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым, ушиб лица
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев признался, что готов стать капитаном национальной команды. Кузяев пришёл на предматчевую пресс-конференцию перед матчем квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Обычно на пресс-конференцию тренеры приходят с капитанами команд. Также Кузяев рассказал о самочувствии.
«Я на пресс-конференции, значит, я капитан? У нас все капитаны, все чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если завтра предложат мне, то, конечно, я соглашусь.
На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым. Случайно друг о друга ударились. Но я прошёл тесты, обследования. Никаких противопоказаний к тренировкам и играм у меня нет. Ушиб лица», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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