Бельгия и Франция объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций

Сегодня, 7 октября, в рамках Лиги наций УЕФА состоится полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции. Встреча начнётся в 21:45 мск. Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Италии (Турин). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды объявили стартовые составы на матч:
Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Янник Карраско, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку.
Франция: Уго Льорис, Лукас Эрнандес, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Бенжамен Павар, Поль Погба, Адриен Рабьо, Карим Бензема, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе.
Бельгия заняла 1-е место в группе 2 Лиги А. Подопечные Роберто Мартинеса набрали 15 очков в 6 играх. Сборная Франции под руководством Дидье Дешама заняла 1-е место в своей группе, набрав 16 очков в 6 матчах.
Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему будут помогать ассистенты Ян Зайдель и Эдуард Байтингер. Резервный судья матча — Харм Осмерс.
Вчера, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.
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