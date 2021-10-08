Академия «Чертаново» приглашает детей до 12 лет на футбольные сборы

С 1 по 7 ноября в Москве пройдёт четвёртая смена открытых детских футбольных сборов академии «Чертаново» для юных футболистов 2009-2014 годов рождения.
В течение недели участники будут тренироваться под руководством штатных тренеров академии по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних игроков юношеских сборных России и футболистов команд российской Премьер-Лиги. Помимо двух ежедневных полуторачасовых тренировок молодых футболистов ожидают тесты, занятия по акробатике, теоретические занятия, а кроме того игры, кино и другие развлечения.
Принять участие в сборах могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в отеле.
В подарок участники получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.
Подробности доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».
- 8 октября 2021
-
13:17
-
13:17
-
13:05
-
12:57
-
12:54
-
12:52
-
12:33
-
12:32
-
12:21
-
12:19
-
11:55
-
11:52
-
11:51
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
11:08
-
10:53
-
10:37
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
09:55
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
09:32
-
09:28
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:21
-
07:04
-
06:27
-
06:06