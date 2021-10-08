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Академия «Чертаново» приглашает детей до 12 лет на футбольные сборы

Академия «Чертаново» приглашает детей до 12 лет на футбольные сборы
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С 1 по 7 ноября в Москве пройдёт четвёртая смена открытых детских футбольных сборов академии «Чертаново» для юных футболистов 2009-2014 годов рождения.

В течение недели участники будут тренироваться под руководством штатных тренеров академии по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних игроков юношеских сборных России и футболистов команд российской Премьер-Лиги. Помимо двух ежедневных полуторачасовых тренировок молодых футболистов ожидают тесты, занятия по акробатике, теоретические занятия, а кроме того игры, кино и другие развлечения.

Принять участие в сборах могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в отеле.

В подарок участники получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.

Подробности доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».

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