Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Лепсая назвал причину ухода с поста директора по развитию ФНЛ

Тимур Лепсая назвал причину ухода с поста директора по развитию ФНЛ
Комментарии

Бывший гендиректор «Балтики» и футбольный функционер Тимур Лепсая подтвердил свой уход с поста директора по развитию ФНЛ.

«Ушёл по собственному желанию. Перехожу на новую работу, буду заниматься новым проектом. Подробностей раскрывать пока не буду. Вчера встретились с Александром Алаевым, обсудили все вопросы, расстаемся друзьями. Искренне желаю ФНЛ развития и больших успехов», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что в Футбольной национальной лиге произойдут большие кадровые перестановки. Лига уволит пять человек основного менеджмента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. На освободившиеся места придут люди из РФС.

Новость по теме
В ФНЛ собираются уволить пять человек основного менеджмента. На замену придут люди из РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021