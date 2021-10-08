Тимур Лепсая назвал причину ухода с поста директора по развитию ФНЛ

Бывший гендиректор «Балтики» и футбольный функционер Тимур Лепсая подтвердил свой уход с поста директора по развитию ФНЛ.



«Ушёл по собственному желанию. Перехожу на новую работу, буду заниматься новым проектом. Подробностей раскрывать пока не буду. Вчера встретились с Александром Алаевым, обсудили все вопросы, расстаемся друзьями. Искренне желаю ФНЛ развития и больших успехов», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее появилась информация, что в Футбольной национальной лиге произойдут большие кадровые перестановки. Лига уволит пять человек основного менеджмента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. На освободившиеся места придут люди из РФС.

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