«Даже не понял, о чём речь». Агаларов рассказал, как узнал о приглашении в сборную

Нападающий футбольного клуба «Уфа» и сборной России Гамид Агаларов рассказал, как впервые узнал о приглашении сыграть за национальную команду.

«Ехал на тренировку. Мне начали приходить сообщения с поздравлениями. Я даже не понял, о чём речь. Вроде после игры несколько дней прошло. А потом уже в интернете увидел новость.

Когда попал в расширенный состав, то главный тренер сказал: «Пока поздравлять не буду – сделаю это при попадании в окончательный список». Потом уже и поздравили. А так одноклубники шутили. Больше опытные ребята говорили: «Ну чего, игрок сборной, давай, показывай на что способен», — сказал Агаларов в эксклюзивном интервью с Григорием Телингатером.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Россия — Словакия в прямом эфире можно будет на телеканале «Россия 1».