Отец Доннаруммы прокомментировал свист фанатов в адрес сына во время матча в Милане

Альфонсо Доннарумма, отец голкипера «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал холодную встречу, которую устроили сыну в Милане во время полуфинала Лиги наций со сборной Испании (1:2).

Фанаты на протяжении всего матча освистывали вратаря итальянской сборной. В межсезонье футболист перешёл из «Милана» в «ПСЖ».

«Я был на стадионе. Конечно, ожидал подобного, но надеялся, что такое не произойдёт. Джиджо играл за свою страну, а не клуб. Свист, конечно, задел его, но такими вещами его не сломить. Он бывает ещё более мотивирован.

Джанлуиджи спокоен. Он хорошо обустроился в Париже, счастлив. Идёт своим путём, не даёт загонять себя в рамки. Он выше этого свистка», — цитирует отца вратаря La Repubblica.