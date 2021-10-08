На стадионе, на котором завтра должны сыграть сборные Англии и Андорры, случился пожар

На стадионе «Насьонал» в Андорре произошло возгорание. Загорелось место, на котором обычно стоят камеры для проведения телевизионной трансляции. Об этом сообщается в «твиттере» Talk Sport.

Матч Андорра — Англия состоится завтра, 9 октября. Начало противостояния запланировано на 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, что судейская бригада, состоящая из женщин, будет обслуживать матч отборочного турнира чемпионата мира – 2022 между сборными Андорры и Англии. Главным судьёй матча будет украинка Екатерина Монзуль. Её ассистенты – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR будет отвечать француженка Стефани Фраппар. Впервые в истории сборной Англии матч с их участием будет судить женщина.