Гризманн: Франция обязана выигрывать Лигу наций, иначе Коке будет надо мной издеваться

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мыслями о предстоящем финальном матче Лиги наций, в котором его команде предстоит сыграть с Испанией.



«Нам обязательно нужно выигрывать, иначе Коке будет издеваться надо мной на тренировках. Да, у Испании сейчас собралась классная молодая сборная, но мы сделаем всё, чтобы навязать им свою игру и завоевать трофей», — приводит слова Гризманна AS.



Напомним, в полуфинальной игре с Бельгией Франция проигрывала со счётом 0:2, однако сумела не только отыграться, но и выиграть матч в основное время — 3:2. В параллельном полуфинале испанцы оказались сильнее действующих чемпионов Европы из Италии — 2:1.



Финальный матч Лиги наций запланирован на воскресенье, 10 октября. В тот же день состоится и игра за третье место на турнире, в которой встретятся сборные Бельгии и Италии.