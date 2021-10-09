Сафонов назвал основную причину победы сборной России в матче со Словакией

Голкипер сборной России Матвей Сафонов подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян.
«Прежде всего очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась, и это заслуга всех, что у нас сегодня получилось не пропустить. При этом по морально-волевым достаточно заслуженная победа.
Думаю, основная причина, по которой мы сегодня выиграли, — это стремление к победе. Все выкладывались на полную, и это было с первой до последней минуты. Это залог нашего успеха.
О том, что сыграю сегодня, узнал накануне. Естественно, был рад. После прошлого раза — это матч с Данией — я просто хотел вернуться. Мне понравилась атмосфера, и я жаждал вернуться и почувствовать это ещё раз.
Почему нет криков и музыки в раздевалке? Видно, что ребята устали. У всех хватает ноги. Очень тяжёлая игра, как морально, так и физически. Но я очень рад за команду, что мы выстояли и добились победы», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».
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