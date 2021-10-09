«Зенит» поздравил Сутормина и Чистякова с дебютом за сборную России

«Зенит» поздравил Александра Сутормина и Дмитрия Чистякова с дебютом за национальную сборную России. Напомним, в матче седьмого тура сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0.

Сутормин вышел на поле в стартовом составе. Чистяков, в свою очередь, вышел на поле на 63-й минуте, сменив Александра Ерохина.

«С дебютом, парни», — написано в «Инстаграме» «Зенита».

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

В следующем туре сборная России встретится со Словенией. Матч состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», начало матча – в 21:45 мск.

Сборная Словакии, в свою очередь, в этот же день сыграет с Хорватией.