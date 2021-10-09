Лионель Месси: я счастлив в «ПСЖ». Меня привлёк проект и состав команды

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о решении перейти из «Барселоны» в парижский клуб.



«Барселона» выступила с заявлением о том, что я не останусь в клубе, поэтому я начал думать о том, что делать дальше. Я должен был найти новый клуб для продолжения карьеры. Мне посчастливилось получить предложения от нескольких больших клубов, среди которых был и «ПСЖ». Я благодарен, потому что с самого начала ко мне очень хорошо отнеслись.



В «ПСЖ» показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с «ПСЖ». Очевидно, меня привлёк проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие упростили процесс переговоров.



Я сказал себе, что мне будет проще адаптироваться, так как в раздевалке будут мои друзья. И я не ошибся, потому что адаптироваться было очень легко, особенно потому, что многие игроки говорят здесь по-испански, как и я», — цитирует Месси FranceFootball.