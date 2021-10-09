Босния и Герцеговина обыграла Казахстан и обогнала Украину в группе отбора ЧМ-2022

В матче 7-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в группе D сборная Казахстана проиграла Боснии и Герцеговине. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 0:2.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий боснийцев Смаил Превляк. Мирослав Стеванович с правого фланга вырезал подачу во вратарскую, Превляк опередил защитника и головой послал мяч под перекладину. На 66-й минуте Превляк оформил дубль. Боснийцы совершили перехват и провели атаку правым флангом. Стеванович навесил в штрафную, Эдин Джеко скинул мяч дальше на Превляка, который с близкого расстояния пробил точно в угол.

Босния в пяти матчах набрала 6 очков и поднялась на второе место в группе, обогнав Украину (5). Казахстан (3) — на последнем месте.