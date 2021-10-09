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Главный тренер сборной Португалии Сантуш считает, что Роналду должен больше играть

Главный тренер сборной Португалии Сантуш считает, что Роналду должен больше играть
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш полагает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен получать больше игрового времени.

«Роналду поедет на игру с Катаром, потому что ему нужно больше игрового времени. Это важно для него на данном этапе.

Последний полный матч он провёл в Лиге чемпионов (с «Вильярреалом» 29 сентября). Если он сыграет только против Люксембурга, у него будет практически 15 дней без интенсивной игры.

Сейчас я скажу, что есть большая вероятность того, что Роналду примет участие в игре с Катаром. Он либо начнёт игру в стартовом составе, либо выйдет на поле на замену во втором тайме, чтобы соревновательный ритм был максимальным против Люксембурга», — цитирует Сантуша Daily Mail.

Товарищеский матч между сборными Португалии и Катара состоится сегодня, 9 октября. Начало встречи — в 22:15 мск. Матч отбора к ЧМ-2022 Португалия — Люксембург состоится 12 октября. Начало в 21:45 мск.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл в шести матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил пять мячей.

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