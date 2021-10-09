Главный тренер сборной Португалии Сантуш считает, что Роналду должен больше играть

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш полагает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен получать больше игрового времени.



«Роналду поедет на игру с Катаром, потому что ему нужно больше игрового времени. Это важно для него на данном этапе.



Последний полный матч он провёл в Лиге чемпионов (с «Вильярреалом» 29 сентября). Если он сыграет только против Люксембурга, у него будет практически 15 дней без интенсивной игры.



Сейчас я скажу, что есть большая вероятность того, что Роналду примет участие в игре с Катаром. Он либо начнёт игру в стартовом составе, либо выйдет на поле на замену во втором тайме, чтобы соревновательный ритм был максимальным против Люксембурга», — цитирует Сантуша Daily Mail.

Товарищеский матч между сборными Португалии и Катара состоится сегодня, 9 октября. Начало встречи — в 22:15 мск. Матч отбора к ЧМ-2022 Португалия — Люксембург состоится 12 октября. Начало в 21:45 мск.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл в шести матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил пять мячей.