Леонардо: «ПСЖ» никогда не пытался перехватить Доннарумму у «Милана»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что парижане не пытались уговорить итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму дождаться окончания контракта с «Миланом», чтобы бесплатно перейти во французский клуб. По словам функционера, «ПСЖ» не контактировал с игроком до истечения контракта.
«Мы не контактировали с ним до июня. Никогда. Мы сами не знали, что подпишем его. В июне он был свободным агентом, тогда мы пообщались и решили осуществить этот переход. Но до этого мы не вели никакую работу. Мы никогда не пытались перехватить его у «Милана», не уговаривали уйти бесплатно», — цитирует Леонардо Football Italia.
Доннарумма впервые после ухода в «ПСЖ» сыграл на домашнем стадионе «Милана» — «Сан-Сиро», в матче полуфинала Лиги наций УЕФА между Италией и Испанией (1:2). Во время матча Джанлуиджи был освистан болельщиками, а ранее ему был посвящён оскорбительный баннер.
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