«Барселона» оказывает давление на Дембеле и его окружение, чтобы игрок подписал контракт

Каталонская «Барселона» ведёт переговоры о продлении контакта с нападающим клуба Усманом Дембеле, сообщает Sport.es.



По информации источника, руководство «Барселоны» оказывает давление на игрока и его окружение для того, чтобы Дембеле в ближайшее время согласился на продление контракта. Летом «Барселона» дала понять, что если француз не продлит действующее соглашение, то он не будет играть.



Спортивный директор каталонцев Матеу Алемани практически каждый день ведёт переговоры с агентом игрока Муссой Сиссоко. Переговоры идут тяжело, что отчасти связано с тяжёлым финансовым положением клуба.



При этом, Дембеле комфортно чувствует себя в «Барселоне» и хочет остаться в команде, чтобы доказать, что может быть важным игроком для каталонцев.



Контракт француза с «Барселоной» действует до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дембеле не провёл ни одного матча из-за травмы двуглавой мышцы бедра правой ноги.

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