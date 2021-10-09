Криштиану Роналду побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные

Сегодня, 9 октября, португальский нападающий Криштиану Роналду принимает участие в товарищеском матче между сборными Португалии и Катара. Данная встреча стала 181-й для португальца в футболке национальной команды.



Роналду побил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса, который сыграл в 180 матчах за сборную. Мировой рекорд принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, которому удалось провести 195 матчей в период с 1969 по 1984 год.



В 181 матче за сборную Португалии Криштиану Роналду забил 112 мячей и отдал 41 результативную передачу. В составе национальной команды ему удалось завоевать золото чемпионата Европы 2016 года, бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004, также он выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 году.

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