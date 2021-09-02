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Криштиану Роналду повторил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные

Криштиану Роналду повторил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные
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Вчера, в среду, 1 сентября, 36-летний португальский форвард Криштиану Роналду принял участие в матче 4-го тура отборочного цикла квалификации к ЧМ-2022 со сборной Ирландии (2:1), который стал для него 180-й встречей в футболке национальной команды, что является повторением рекорда защитника сборной Испании Серхио Рамоса по играм за европейские сборные. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Так как Рамос не получил вызова в сборную Испании на ближайшие матчи из-за травмы, то уже в следующей встрече сборной Португалии с Катаром (4 сентября) Криштиану Роналду имеет шансы обойти испанского защитника по вышеупомянутому показателю.

Мировой рекорд принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, которому удалось провести 195 матчей в период с 1969 по 1984 год.

В 180 матчах за сборную Португалии Криштиану Роналду удалось отметиться 111 забитыми мячами и 41 результативной передачей. В составе национальной команды ему удалось завоевать золото чемпионата Европы 2016 года, бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004, также он выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 году и Кубок Конфедераций в 2017.

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