«Фиорентина» рассматривает форварда «Спартака» Ларссона в качестве замены Влаховичу

«Фиорентина» ищет замену Душану Влаховичу на тот случай, если уже зимой появится возможность продать сербского нападающего, сообщает FirenzeViola.it.

Итальянский клуб наблюдает за форвардом «Спартака» Джорданом Ларссоном. Руководство «Фиорентины» может попытаться подписать шведа, чему поспособствуют отношения между клубами, установленные после трансфера Александра Кокорина.

Сообщалось, что Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах сербского футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Руководство «фиалок» потребует за 21-летнего форварда € 90 млн. Помимо «горожан», на серба претендует «Арсенал». Нынешним летом «канониры» уже пытались совершить трансфер нападающего «Фиорентины».

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