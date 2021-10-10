Словения — Россия: где смотреть, время начала матча отбора ЧМ-2022

Завтра, 11 октября 2021 года, состоится матч Словения — Россия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча Россия — Словакия назначено на 21:45 по московскому времени. Телеканал «Россия 1» покажет игру в прямом эфире.

Ранее сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словакии. Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена», завершилась победой российской команды со счётом 1:0.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.