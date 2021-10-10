Леонардо: «Реал» заслуживает санкций за постоянные разговоры о Мбаппе. Он игрок «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо считает, что мадридский «Реал» должен получить наказание за постоянные разговоры о Киллиане Мбаппе, который принадлежит парижскому клубу.
«Я думаю, что «Реал Мадрид» заслуживает санкций, так как они постоянно говорят о Килиане. Он наш игрок», — приводит слова Леонардо La Gazetta dello Sport.
Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» не хочет отпускать француза в Мадрид и попытается сделать ему ещё одно предложение. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Летом француз мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 нападающий провёл девять матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».
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