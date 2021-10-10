Джанлуиджи Доннарумма — самый молодой капитан сборной Италии за 56 лет

В матче за 3-е место в Лиге наций УЕФА сборная Италии встречается с Бельгией. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Италия — Бельгия.



С капитанской повязкой в сборной Италии на этот матч вышел голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Таким образом, 22-летний вратарь «Пари Сен-Жермен» стал самым молодым капитаном в истории национальной команды со времён Джанни Риверы. Ривера был капитаном сборной Италии в матче с Польшей, который состоялся 8 апреля 1965 года. Тогда игроку был 21 год.

В полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Италии проиграла Испании (1:2), а бельгийская национальная команда уступила сборной Франции (2:3). Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция состоится также сегодня, 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.