Глава Примеры: я не виноват в уходе Месси из «Барселоны»

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас поделился мнением об трансфере нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
«Очевидно, что его продажа — не моя вина. Футболу нужна устойчивость. Серия А теряет деньги уже 20 лет, это также происходит во Франции. В Германии и Испании такого нет.
Правила нужны, потому что без них мы получаем команду вроде «ПСЖ», которая зарабатывает € 400 млн, а тратит € 600 млн только на зарплаты. Это не наша вина, что Месси не продлил контракт, у нас есть лимит зарплат, и это делает Примеру устойчивой», — цитирует Тебаса AS.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.
- 10 октября 2021
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