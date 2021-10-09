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Месси: должен признать, что пока я чувствую себя немного потерянным

Месси: должен признать, что пока я чувствую себя немного потерянным
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси признался, что пока ему не удалось полностью адаптироваться в парижском клубе. Аргентинец перешёл в «ПСЖ» в начале нынешнего сезона из «Барселоны». Он на протяжении всей карьеры выступал за каталонский клуб.

«Я вынужден признать, что пока чувствую себя немного потерянным.

Мои дети ходят здесь в школу. Они учат новые слова и сразу их запоминают. В этом они лучше меня», — приводит слова Месси France Football.

Месси хотел продлить истекающий контракт с «Барселоной», но каталонский клуб не смог подписать соглашение из-за проблем с финансированием.

За новый клуб он принял участие уже в четырёх матчах, отметившись в них одним голом. Дебютный мяч аргентинец отправил в ворота английского «Манчестер Сити» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. В той встрече французская команда одержала победу со счётом 2:0, а этот гол был признан самым красивым в туре.

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