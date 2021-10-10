Симеоне: от ухода Месси и Роналду из Ла Лиги мы все проиграли

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о ситуации в чемпионате Испании после ухода нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» и трансфера форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус», а затем — в «Манчестер Юнайтед».



«От ухода Месси и Роналду из Ла Лиги мы все проиграли. Они на протяжении многих лет выкладывались на 100%, выступая за свои команды в Примере. Без них лига должна расти и развиваться. Думаю, темп в испанском футболе упал», — приводит слова Симеоне El Pais.



Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Роналду ушёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году, а в текущем году стал игроком «Манчестер Юнайтед».

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