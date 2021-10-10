Валерий Баринов — о назначении Гисдоля в «Локомотив»: я за эту команду больше не болею

Актёр Валерий Баринов прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля главным тренером «Локомотива».

«Это пусть интересует тех, кто будет болеть за «Локомотив». За немецкий «Локомотив». Я за эту команду больше не болею. Там мне лично не за кого болеть. Да, остался Баринов, тот же Гильерме… Но в целом всё это уже не футбол. Как Сёмину сказали: «Вас, Юрий Павлович, интересует футбол, а нас — бизнес». Вот они с бизнесом пытаются наладить отношения. Так что у меня очень дурное настроение. Не потому что… Может быть, там будет хорошо, может быть, плохо, но всё, что сейчас говорят про «Локомотив» — то ломать стадион, то на 45 лет берут в аренду… Зачем на 45 лет? 45 лет стадион строить будут?» — цитирует Баринова Rusfootball.info.

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