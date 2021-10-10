Де Брёйне: у Италии, Франции и Испании — по 22 игрока топ-уровня, у Бельгии такого нет

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне подвёл итог матча за 3-е место Лиги наций УЕФА с командой Италии. Сборная Бельгии уступила со счётом 1:2.

«Эпизодами мы выглядели очень хорошо в матчах с соперниками топ-уровня. Сегодня у нас были новые ребята в команде, они провели хороший матч.

Это отличный опыт для них. Хорошо, что они сыграли с соперником такого уровня. Но, к сожалению, мы проиграли в двух матчах. При всём уважении, но матчи с Эстонией — совсем другое. Поэтому нам нужны такие вызовы, чтобы расти.

Мы — лишь Бельгия. Это новое поколение. Нам не хватило Ромелу Лукаку и Эдена Азара. Нужно быть реалистичными. У Италии, Франции и Испании — по 22 игрока топ-уровня, среди которых можно выбирать, а у нас нет», — цитирует Де Брёйне Football Italia со ссылкой на HNL.