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Это’О: в последнее время «Барселона» заставляет меня страдать

Это’О: в последнее время «Барселона» заставляет меня страдать
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Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О высказался о неудачном старте сезона каталонского клуба.

«В последнее время «Барселона» заставляет меня страдать, тяжёлые времена для тех, кто является их поклонниками.

Было бы трудно смириться с выбыванием из группы Лиги чемпионов. Я все ещё надеюсь, что этого не произойдёт», — цитирует Это’О Sport.es.

После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. В Лиге чемпионов каталонцы занимают 4-е место в группе E, у них нет очков.

С 2004 по 2009 год Это’О был игроком каталонской «Барселоны». За сине-гранатовых нападающий провёл 199 игр, забил 130 мячей и отдал 40 результативных передач.

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