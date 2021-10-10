Это’О: в последнее время «Барселона» заставляет меня страдать

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О высказался о неудачном старте сезона каталонского клуба.



«В последнее время «Барселона» заставляет меня страдать, тяжёлые времена для тех, кто является их поклонниками.



Было бы трудно смириться с выбыванием из группы Лиги чемпионов. Я все ещё надеюсь, что этого не произойдёт», — цитирует Это’О Sport.es.



После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. В Лиге чемпионов каталонцы занимают 4-е место в группе E, у них нет очков.



С 2004 по 2009 год Это’О был игроком каталонской «Барселоны». За сине-гранатовых нападающий провёл 199 игр, забил 130 мячей и отдал 40 результативных передач.