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Верратти рассказал о впечатлениях от совместной игры с Месси

Верратти рассказал о впечатлениях от совместной игры с Месси
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о чувствах, которые испытывает от совместного выступления за команду с форвардом Лионелем Месси. Аргентинский форвард перебрался в парижский клуб в начале нынешнего сезона.

«Мне повезло, что у меня появилась возможность играть в Париже с лучшим футболистом мира. У него всё отлично с физической формой, а с мячом в ногах — ещё лучше.

Когда играешь с Месси, забываешь о его возрасте. Он был очень силён, когда играл против нас. А теперь у нас есть возможность использовать это оружие», — приводит слова Верратти Get French News со ссылкой на France Bleu.

Месси до перехода в «ПСЖ» на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». Он хотел продлить контракт с каталонцами, но из-за финансовых проблем испанского клуба так это и не сделал.

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