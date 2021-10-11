Факундо Пельистри: «Манчестер Юнайтед» предоставил мне дом с запасом еды на два месяца

Уругвайский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри, выступающий за «Алавес» на правах аренды, поделился впечатлениями от условий в английском клубе.
«Манчестер Юнайтед» предоставил мне дом с запасом еды на два месяца. Разница между «Юнайтед» и «Пеньяролем» была невероятной. После моего перехода мне помогало так много людей в клубе. Если у меня возникали проблемы, нужно было лишь позвонить. Если я хотел новый телефон — никаких проблем. Они мне его покупали», — приводит слова Пельистри The Athletic.
Пельистри перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Пеньяроля» в октябре 2020 года. В АПЛ он пока не провёл ни одного матча. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги уругваец сыграл в 7 матчах и результативными действиями не отметился.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
- 11 октября 2021
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