Факундо Пельистри: «Манчестер Юнайтед» предоставил мне дом с запасом еды на два месяца

Уругвайский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри, выступающий за «Алавес» на правах аренды, поделился впечатлениями от условий в английском клубе.

«Манчестер Юнайтед» предоставил мне дом с запасом еды на два месяца. Разница между «Юнайтед» и «Пеньяролем» была невероятной. После моего перехода мне помогало так много людей в клубе. Если у меня возникали проблемы, нужно было лишь позвонить. Если я хотел новый телефон — никаких проблем. Они мне его покупали», — приводит слова Пельистри The Athletic.

Пельистри перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Пеньяроля» в октябре 2020 года. В АПЛ он пока не провёл ни одного матча. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги уругваец сыграл в 7 матчах и результативными действиями не отметился.

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