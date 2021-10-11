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Яремчук — о тренере сборной Украины: мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой

Яремчук — о тренере сборной Украины: мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой
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Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о новом главном тренере национальной команды Александре Петракове.

«Все разговоры с тренером должны оставаться в раздевалке. Все знают Петракова как отличного мотиватора, я это уже успел почувствовать, так как работали с ним давным-давно. Поверьте, так хорошо, как я, его никто не знает в плане мотивации. Мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой

Я считаю, что атмосфера в команде очень хорошая в данный момент, потому что мы добыли три важных очка в Финляндии, и с хорошим настроением приехали во Львов. Мы сейчас относимся к делу очень серьезно: каждая игра для нас сейчас — решающая. Каждый футболист сосредоточен на теории, на том, что говорит нам делать тренерский штаб. Нужно выходить, и делать то, что от нас просят», — сказал Яремчук на пресс-конференции перед матчем отборочной стадии чемпионата мира – 2022 с Боснией и Герцеговиной.

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