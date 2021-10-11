Тренер сборной Украины: Малиновский? Без комментариев

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал об ожиданиях от матча квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Боснии и Герцеговины. Встреча состоится завтра, 12 октября.
«Ещё не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолёт, мне же сразу дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией. Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой.
Как буду мотивировать игроков? Их не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас не нужно ничего говорить. Они всё знают, мы не можем даже играть вничью.
Малиновский? Без комментариев», — цитирует Петрякова Sport.ua.
- 11 октября 2021
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