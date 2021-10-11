Ролан Гусев возглавил молодёжную команду ЦСКА
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев назначен старшим тренером молодёжной команды армейцев, сообщает пресс-служба красно-синих. Он уже приступил к выполнению своих непосредственных обязанностей.
Гусев с 2002 по 2007 год сыграл за ЦСКА 143 матча, в которых забил 33 гола. В качестве футболиста он выиграл с армейцами три чемпионских титула, четыре Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА. Ранее он работал в армейской академии в качестве старшего тренера команды 2007 года рождения, а затем возглавил юношескую сборную России, составленную из игроков 2006 г. р.
Ранее Андрей Аксёнов покинул пост старшего тренера молодёжной команды ЦСКА и стал наставником «Текстильщика». Также тренерский штаб команды пополнил Максим Боков.
Новость по темеЭкс-тренер ЦСКА Аксёнов возглавил «Текстильщик»
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