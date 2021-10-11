Ромелу Лукаку — о первом периоде пребывания в «Челси»: это было болезненно и полезно

Нападающий Ромелу Лукаку оценил свой первый период пребывания в «Челси. Бельгиец перешёл в лондонский клуб в 2011 году из «Андерлехта», но не сумел пробиться в основной состав. Он играл в аренде за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон», а в 2014 году стал игроком «ирисок» на постоянной основе. В августе 2021 года Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера».

«Мой первый период в «Челси» был болезненным и полезным. Я бы даже сказал, что скорее полезным, так как у меня появился нужный менталитет и понимание того, что я должен стать тем игроком, которым в итоге стал. У нас была отличная команда, но никто не видел ту дополнительную работу, которую игроки проделывали после тренировок. Я, на тот момент 18-летний парень, своими глазами увидел, как много игроки работают над своим мастерством.

Именно тогда я понял, что так и нужно делать, чтобы стать таким же сильным игроком. Я сказал себе: если я не буду играть, то стану так же трудиться. Это стало стилем жизни», — цитирует Лукаку официальный сайт «Челси».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 6 матчей и забил 3 гола.

Видео гола Лукаку в матче с «Астон Виллой»

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