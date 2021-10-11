Ромелу Лукаку — о первом периоде пребывания в «Челси»: это было болезненно и полезно

Нападающий Ромелу Лукаку оценил свой первый период пребывания в «Челси. Бельгиец перешёл в лондонский клуб в 2011 году из «Андерлехта», но не сумел пробиться в основной состав. Он играл в аренде за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон», а в 2014 году стал игроком «ирисок» на постоянной основе. В августе 2021 года Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера».
«Мой первый период в «Челси» был болезненным и полезным. Я бы даже сказал, что скорее полезным, так как у меня появился нужный менталитет и понимание того, что я должен стать тем игроком, которым в итоге стал. У нас была отличная команда, но никто не видел ту дополнительную работу, которую игроки проделывали после тренировок. Я, на тот момент 18-летний парень, своими глазами увидел, как много игроки работают над своим мастерством.
Именно тогда я понял, что так и нужно делать, чтобы стать таким же сильным игроком. Я сказал себе: если я не буду играть, то стану так же трудиться. Это стало стилем жизни», — цитирует Лукаку официальный сайт «Челси».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 6 матчей и забил 3 гола.
Видео гола Лукаку в матче с «Астон Виллой»
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 11 октября 2021
-
17:20
-
17:13
-
16:58
-
16:34
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
15:59
-
15:58
-
15:37
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27