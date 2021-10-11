Тренер «Шерифа»: я не верю, что мной интересуется «Барселона»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о возможном интересе к своей персоне со стороны каталонской «Барселоны».

«Мной интересуется «Барселона»? Это всё шутки и мемы. Отношусь к этому с улыбкой, не более того. Много было новостей о «Барселоне». Шутки — это нормальное явление. Но я в это не верю», — сказал Вернидуб в видео на YouTube-канале «Первый Преднестровский».

Напомним, на данный момент«Шериф» набрал 6 очков в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов и возглавляет турнирную таблицу своего квартета. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».