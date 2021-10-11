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ЭСК: судья правильно удалил Азмуна в матче «Зенит» — «Сочи»

ЭСК: судья правильно удалил Азмуна в матче «Зенит» — «Сочи»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решение по удалению нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в первом тайме матча 10-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» (1:2).

«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с удалением игрока «Зенита» Сердара Азмуна на 42-й минуте матча. Решение комиссии: судья правильно удалил Азмуна.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч. Футболист инициирует данный запрещённый контакт в районе живота вратаря «Сочи», использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», — сообщает пресс-служба РФС.

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