ЭСК: судья правильно удалил Азмуна в матче «Зенит» — «Сочи»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решение по удалению нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в первом тайме матча 10-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» (1:2).
«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с удалением игрока «Зенита» Сердара Азмуна на 42-й минуте матча. Решение комиссии: судья правильно удалил Азмуна.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч. Футболист инициирует данный запрещённый контакт в районе живота вратаря «Сочи», использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», — сообщает пресс-служба РФС.
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