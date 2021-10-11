Сборная России объявила стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 со Словенией

Сегодня, 11 октября, состоится матч отбора на чемпионат мира — 2022. Сборная России на выезде сыграет с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Словения — Россия.

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев, Фомин, Миранчук, Бакаев, Смолов.

Примечательно, что в роли капитана национальную команду на поле выведет Алексей Сутормин.

Обслужит игру португальская бригада арбитров, которую возглавит Артур Соареш Диаш. Помогать ему будут ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея.

Напомним, на данный момент Словения занимает 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков у Хорватии, которая возглавляет группу H. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.