Тренер сборной Словении: очень рад одной вещи — отсутствию Дзюбы в составе России

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек в преддверии матча 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной России заявил, что рад отсутствию нападающего Артёма Дзюбы в составе россиян.



«Россия, наверное, фаворит, но мы не признаём фаворитов. Надеемся, что победим мы. Россия плохо играла в Казани? Она выиграла. На мой взгляд, она выглядела хорошо. Главное — победа. Остальное не так важно.



Отличия России Карпина от России Черчесова? Каждый тренер привносит новую философию, новых игроков, что и сделал Карпин. Но я очень рад одной вещи — тому, что нет в составе Дзюбы. Мы ужасно выглядели против него в первом тайме в первой игре в Сочи, поэтому хорошо, что сейчас его нет. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше», — передаёт слова Кека корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.