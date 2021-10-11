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Ларссон, Зобнин и ещё три игрока «Спартака» вернулись в общую группу

Ларссон, Зобнин и ещё три игрока «Спартака» вернулись в общую группу
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Пресс-служба «Спартака» сообщила, что защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форвард Джордан Ларссон приступили к тренировкам в общей группе.

«Сразу пять красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений! С возвращением!» — говорится в сообщении в «твиттере» «Спартака».

Ранее в «Спартаке» рассказали, когда ждут возвращения Ларссона, Зобнина, Рассказова и остальных футболистов.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», у которого 23 очка по итогам 10 встреч.

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