Ларссон, Зобнин и ещё три игрока «Спартака» вернулись в общую группу

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форвард Джордан Ларссон приступили к тренировкам в общей группе.
«Сразу пять красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений! С возвращением!» — говорится в сообщении в «твиттере» «Спартака».
Ранее в «Спартаке» рассказали, когда ждут возвращения Ларссона, Зобнина, Рассказова и остальных футболистов.
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», у которого 23 очка по итогам 10 встреч.
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