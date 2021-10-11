Экс-форвард сборной Англии: Жоржиньо может получить «Золотой мяч» за победу на Евро

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи считает, что у полузащитника «Челси» и сборной Италии Жоржиньо есть шансы получить «Золотой мяч».
«Очень редко – я не помню точных цифр – полузащитники, а не нападающие получают «Золотой мяч». Потому что голы — это то, что люди помнят и любят, также это одна из самых сложных вещей в футболе.
Модрич — один из первых полузащитников, который впервые за долгое время получил его. Он взял награду из-за успехов на международной арене.
Мне кажется, это было бы необычно для полузащитника, но в этот раз Жоржиньо, вероятно, сможет выиграть «Золотой мяч» после победы на Евро со сборной Италии», — цитирует Мёрфи Talksport.
В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.
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