Сборная Германии первой отобралась на чемпионат мира 2022 года
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Сборная Германии стала первой командой на планете, которой удалось отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 8-го тура отборочного цикла ЧМ подопечные Ханса-Дитера Флика одержали выездную победу над Северной Македонией (4:0) и стали недосягаемыми для преследователей по группе J.
В параллельных матчах Румыния обыграла Армению (1:0), а Исландия разгромила Лихтенштейн (4:0). За два тура до завершения отборочного цикла немцы набрали 21 очко в восьми матчах, что на 8 больше, нежели у идущей на втором месте Румынии.
Также на чемпионате мира гарантированно выступит Катар — на правах страны-организатора соревнований. Сам турнир пройдёт с 21 ноября по 12 декабря 2022 года.
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