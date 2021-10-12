Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин прокомментировал гол через себя в исполнении Джикии

Карпин прокомментировал гол через себя в исполнении Джикии
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от победного гола Георгия Джикии в ворота Словении. Защитник московского «Спартака» отметился после удара в падении через себя.

«Сам по себе гол Джикии получился нестандартным и необычным для защитника. Но мы наигрывали такой угловой. Правда, что не в таком виде будем замыкать. Два года почти Словения не пропускала с угловых, говорили ребятам, чтобы сделали так, чтобы пропустили. Взял их на слабо. Аж два сегодня забили по итогу.

Сутормин? Думали заменить в перерыве из-за жёлтой. Но не заменили. Мысль проскочила, но переговорили, попросили быть повнимательнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021