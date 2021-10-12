Карпин прокомментировал гол через себя в исполнении Джикии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от победного гола Георгия Джикии в ворота Словении. Защитник московского «Спартака» отметился после удара в падении через себя.
«Сам по себе гол Джикии получился нестандартным и необычным для защитника. Но мы наигрывали такой угловой. Правда, что не в таком виде будем замыкать. Два года почти Словения не пропускала с угловых, говорили ребятам, чтобы сделали так, чтобы пропустили. Взял их на слабо. Аж два сегодня забили по итогу.
Сутормин? Думали заменить в перерыве из-за жёлтой. Но не заменили. Мысль проскочила, но переговорили, попросили быть повнимательнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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