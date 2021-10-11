Россия вырвалась на первое место в группе отбора на ЧМ-2022. Хорватия отстаёт на 2 очка

Завершились матчи 8-го тура отбора на чемпионат мира – 2022. Сборная России в гостях обыграла Словению со счётом 2:1 благодаря голам двух центральных защитников – Игоря Дивеева и Георгия Джикии. В параллельном матче Хорватия сыграла вничью со Словакией (2:2). В третьем матче группы ничью расписали национальные команды Кипра и Мальты (2:2).

Таким образом, сборная России вырвалась на единоличное первое место в турнирной таблице группы H. На счету команды Валерия Карпина 19 очков в 8 матчах. На втором месте расположились хорваты – 17 очков.

Третье и четвёртое место в таблице группы занимают Словакия и Словения соответственно, которые набрали по 10 очков. Их разделяет лишь разница забитых и пропущенных голов. Замыкают турнирную таблицу Кипр и Мальта (по 5 очков).