Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» не делал новых предложений по Икарди и Рэмси

«Ньюкасл» не делал новых предложений по Икарди и Рэмси
Комментарии

Английский «Ньюкасл», новым владельцем которого стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, не делал новых предложений по футболистам Мауро Икарди и Аарону Рэмси. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Икарди не планирует покидать «Пари Сен-Жермен» ближайшие несколько месяцев, а Рэмси определится со своим будущим в декабре 2021 года или январе 2022 года.

Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Рэмси перешёл в «Ювентус» в 2019 году из лондонского «Арсенала». Контракт игрока с туринцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Новость по теме
Икарди не перейдёт в «Ньюкасл», потому что они с женой не хотят уезжать из Парижа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021