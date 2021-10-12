«Ньюкасл» не делал новых предложений по Икарди и Рэмси

Английский «Ньюкасл», новым владельцем которого стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, не делал новых предложений по футболистам Мауро Икарди и Аарону Рэмси. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, Икарди не планирует покидать «Пари Сен-Жермен» ближайшие несколько месяцев, а Рэмси определится со своим будущим в декабре 2021 года или январе 2022 года.
Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Рэмси перешёл в «Ювентус» в 2019 году из лондонского «Арсенала». Контракт игрока с туринцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 12 октября 2021
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