«Ньюкасл» не делал новых предложений по Икарди и Рэмси

Английский «Ньюкасл», новым владельцем которого стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, не делал новых предложений по футболистам Мауро Икарди и Аарону Рэмси. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Икарди не планирует покидать «Пари Сен-Жермен» ближайшие несколько месяцев, а Рэмси определится со своим будущим в декабре 2021 года или январе 2022 года.

Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Рэмси перешёл в «Ювентус» в 2019 году из лондонского «Арсенала». Контракт игрока с туринцами рассчитан до 30 июня 2023 года.