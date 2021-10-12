Горецка: чтобы вернуться на вершину, сборной Германии нужно многое улучшить в своей игре
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка после победы в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Северной Македонии (4:0) отметил, что команде ещё предстоит проделать серьёзную работу.
«Чтобы вернуться на вершину, нам предстоит поработать. Нам нужно многое улучшить в своей игре. У сборной Германии есть необходимые качества, это неоспоримо. Но мы все должны продолжать работать над собой и своей игрой», — приводит слова Горецки RTL.de.
Напомним, сборная Германии первой отобралась на чемпионат мира 2022 года. Также на чемпионате мира гарантированно выступит Катар — на правах страны-организатора соревнований. Сам турнир пройдёт с 21 ноября по 12 декабря 2022 года.
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