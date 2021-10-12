Инвестиционные фонды хотят помочь «Барселоне» купить Холанда

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду несмотря на финансовые проблемы. Руководство сине-гранатовых рассчитывает подписать контракт с норвежским форвардом следующим летом. У каталонского клуба есть несколько предложений от инвестиционных фондов, которые готовы помочь «Барселоне» деньгами на покупку Холанда, информирует Sport.es.

По сведениям источника, руководство «Барселоны» всерьёз рассматривает перспективу покупки форварда «в кредит». Жоан Лапорта уже встречался с представителями Эрлинга Холанда для обсуждения потенциального сотрудничества.

Напомним, СМИ также связывают Холанда с «Пари Сен-Жермен», «Баварией», «Ювентусом», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Следующим летом в контракте Холанда с «Боруссией» вступит в силу пункт об отступных. Они составят € 75 млн.