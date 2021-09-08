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Эрлинг Холанд: я забиваю недостаточно

Эрлинг Холанд: я забиваю недостаточно
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Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Гибралтара (5:1) выразил недовольство по поводу своей результативности. Напомним, норвежец оформил в этой встрече хет-трик.

«Если посмотреть на соотношение голов и матчей, я забиваю недостаточно. Думаю, у меня должно быть больше голов, чем сыгранных матчей. Да, это то, к чему я стремлюсь», — приводит слова Холанда Digi Sport.

Холанд провёл 15 матчей за сборную Норвегии и забил 12 голов. В составе дортмундской «Боруссии» 21-летний норвежский футболист принял участие в 64 матчах и забил 63 гола. Ранее Холанд выступал за «Брюне», «Мольде» и «Ред Булл Зальцбург».

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