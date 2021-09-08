Эрлинг Холанд: я забиваю недостаточно
Поделиться
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Гибралтара (5:1) выразил недовольство по поводу своей результативности. Напомним, норвежец оформил в этой встрече хет-трик.
«Если посмотреть на соотношение голов и матчей, я забиваю недостаточно. Думаю, у меня должно быть больше голов, чем сыгранных матчей. Да, это то, к чему я стремлюсь», — приводит слова Холанда Digi Sport.
Холанд провёл 15 матчей за сборную Норвегии и забил 12 голов. В составе дортмундской «Боруссии» 21-летний норвежский футболист принял участие в 64 матчах и забил 63 гола. Ранее Холанд выступал за «Брюне», «Мольде» и «Ред Булл Зальцбург».
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
16:54
-
16:53
-
16:52
-
16:29
-
16:28
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:39
-
15:29
-
15:17
-
15:16
-
15:08
-
15:08
-
14:59
-
14:55
-
14:49
-
14:33
-
14:25
-
14:02
-
13:59
-
13:49
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:28
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:48
-
12:44
-
12:23
-
12:22
-
12:19
Партнерский контент