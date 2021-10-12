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«Пытался пошевелить ногами, но не смог». Неймар — о травме спины на ЧМ-2014

«Пытался пошевелить ногами, но не смог». Неймар — о травме спины на ЧМ-2014
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поделился воспоминаниями о травме спины, полученной в матче 1/4 финала чемпионата мира 2014 года с Колумбией (2:1).

«Это был один из худших моментов в карьере. Он уничтожил мою мечту сыграть в полуфинале и финале чемпионата мира. Когда я повредил спину, Марсело пытался помочь мне подняться, но не смог. Я пытался пошевелить ногами, но у меня не вышло. Не было сил встать.

Меня отвезли в лазарет. Помню, как сидел там, нога была согнута, а когда врачи попытались её выпрямить, я испытал шок. Я не мог пошевелить ногами. Тогда я зарыдал. Они осмотрели меня, и врач сказал: «У меня две новости: хорошая и плохая. Какую из них хочешь услышать первой?» Я попросил сообщить плохую. Он сказал: «Ты больше не сыграешь на этом чемпионате мира». Я спросил: «И что тогда может быть хорошего?» На что он ответил: «Если бы удар пришёлся на два сантиметра в сторону, ты бы больше не смог ходить», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.

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