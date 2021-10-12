Пукки обошёл Литманена и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии

Нападающий «Норвич Сити» Теэму Пукки вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Финляндии. Оформив дубль в ворота сборной Казахстана (2:0), форвард довёл число забитых мячей до 33 и превзошёл прежний рекорд Яри Литманена (32).



Стоит отметить, что свои 33 гола Теэму забил в 98 матчах, тогда как Литманену для 32 забитых мячей понадобилось 137 игр. Что касается клубных успехов Пукки, то в текущем сезоне он провёл восемь матчей в составе «Норвича», в которых забил два гола.



Сегодняшняя победа Финляндии позволила команде выйти на промежуточное третье место в турнирной таблице группы D. Теперь скандинавы имеют восемь очков — столько же набрала и сборная Украины. Обойти обе команды имеет шансы команда Боснии, которая сегодня проведёт свой матч с Украиной.